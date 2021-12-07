Жители Кемерова раскритиковали проект 110-метровой гостиницы с ЗАГСом. Фото: ВКонтакте/tvoikuzbass42.

Кемеровчанам показали будущий облик 110-метровой гостиницы, которую планируют возводить в составе Сибирского кластера искусств. Возможный проект опубликован в соцсетях.

- Гостиница с ЗАГСом на последнем этаже у оперного театра в Кемерове возможно будет такой, - отмечено в публикации.

Однако жители раскритиковали внешний вид, но отметили, что стилистика зданий гармонирует.

- «На помятый флакон с одеколоном похоже», «а эта балда сверху у нормального с виду каркаса обязательна? А то она все же портит впечатление о дизайне комплекса», «автор проекта явно с искаженной фантазией и раненой душой», - прокомментировали пользователи в сети.

Напомним, что в ноябре текущего года губернатор Кузбасса рассказал, что гостиница рассчитана на 309 номеров. А также в составе будет SPA, бассейн и крытый переход в филиал Мариинского театра. Помимо этого, в будущей гостиницы может появиться ЗАГС.