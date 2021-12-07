Эскизы объектов культурного кластера поразили воображение жителей Кузбасса. Фото: ВКонтакте/tvoikuzbass42.

Жителям Кузбасса показали, как будет выглядеть музейный и театрально-образовательный комплекс, который возведут на берегу реки Искитимка. Изображения опубликованы в соцсети.

В комплекс входят несколько объектов: театр оперы и балета - филиал ГАМТ - Мариинского театра, музейный комплекс - филиал ФГБУК «Государственный Русский музей» и Кузбасский центр искусств. Проектирует объекты архитекторы группы компаний «ГОРКА», совместно с австрийским архитектурным бюро «COOPHIMMELBLAU». В качестве стиля они выбрали деконструктивизм (сочетание несочетаемого, неожиданные и изломанные формы, визуальная усложненность).

Кузбассовцы поделились своими впечатлениями в соцсетях.

- «Инопланетный корабль», «Странное сооружение», «Молодцы шаг вперед», - прокомментировали жители Кузбасса.

Напомним, что жители Кемерова раскритиковали проект 110-метровой гостиницы с ЗАГСом, которую планируют возводить в составе Сибирского кластера искусств.

Фото: ВКонтакте/tvoikuzbass42.

Фото: ВКонтакте/tvoikuzbass42.