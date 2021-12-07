В Кузбассе ресторанам и кафе разрешили работать в ночное время

Архив "КП"

В Кузбассе временно отменили ряд ограничений по коронавирусу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Так, с 7 декабря до 15 января разрешена работа кафе и ресторанов в ночное время (с 23:00 до 06:00). Кроме того, с 13 декабря возобновляется работа фуд-кортов, расположенных в торговых-развлекательных центрах и комплексах. Ранее им было разрешено работать только навынос.

- Посещение перечисленных организаций возможно при предъявлении QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенный коронавирус, распечатанного сертификата о прививке с QR-кодом или о противопоказаниях к прививке от коронавируса, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее работники ирландского паба обратились к губернатору просьбой отменить ночные ограничения в работе заведений общественного питания.