В Кузбассе взлетели цены на капусту и пшено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе снова взлетели цены на некоторые продукты питание. Кемеровостат зафиксировал, что за минувшую неделю большего всего повысились цены на белокочанную капусту (+9,3%), а также на пшено (+6,3%), на свежие огурцы (+5,3%), на пастеризованное молоко (+3,8%) и на репчатый лук (+3,7%), на морковь (+3,5%), на полукопченая колбасу (+3,2%), на сливочное масло (+2,9%).

Кроме того, снизились цены на свежие помидоры (-7,9%), на неразделанную рыбу (-4,6%) и на яблоки (-2,2%).

Напомним, что глава Новокузнецка прокомментировал рост цен на хлеб. Соответствующий вопрос поступил от жителя города.