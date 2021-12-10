Александр Новак и Сергей Цивилев возложили цветы в память о погибших на «Листвяжной»

В Кузбасс с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, вместе с губернатором региона Сергеем Цивилевым они почтили память погибших на шахте «Листвяжная». Фото опубликовано в сториз в Instagram главы региона.

Они возложили цветы к мемориалу в поселке Грамотеино Беловского городского округа.

Фото: Instagram Сергея Цивилева

После этого руководители осмотрели центр гемодиализа в Белове, который был открыт летом.

Напомним, Александр Новак возглавляет правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная», а также содействию в ликвидации последствий ЧП.