Предприниматели потеряли все: глава муниципалитета в Кузбассе рассказал о последствиях крупного пожара на рынке

В результате пожара на Сельском рынке в Гурьевске предприниматели потеряли абсолютно весь товар, сейчас администрации округа прорабатывает варианты оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил глава округа Станислав Черданцев.

Фото: Instagram / Станислав Черданцев

- Это большой удар по благосостоянию каждой семьи. Сейчас с экономическим блоком администрации округа прорабатываем всевозможную помощь для предпринимателей. Ситуацию держу на личном контроле, - написал он в Instagram.

ЧП на Сельском рынке произошло рано утром 10 декабря. Площадь пожара составила 950 кв. метров. Сгорела крыша и внутренняя часть здания. Никто не пострадал. Причина пожара, по словам главы Гурьевского муниципального округа, пока не установлена.