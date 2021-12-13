«Что за безумные скачки?»: кузбассовцы заметили рост цены на молоко

Житель Кузбасса пожаловался на рост цен на молоко. Соответствующий пост был опубликован в группе «Подслушано Кемерово».

- Почему все молчат по поводу цен на молоко? Что за безумные скачки цен за какие-то считанные дни? – написал кузбассовец.

Фото: Подслушано Кемерово / Instagram

По его словам, в начале ноября молоко стоило 63 рубля, 20 ноября – уже 80 рублей, а в выходные стоимость выросла еще на 15%. Теперь молоко стоит 92 рублей, сообщил пользователь. Он также выложил фотографии с разными ценниками на молоко, сделанные в разные дни.

- За три недели молоко, которое производится в нашей области, подорожало почти на 50%! Это вообще как? – задал вопрос житель Кузбасса.

Напомним, что по данным Росстата, в регионе на прошлой неделе взлетели цены на некоторые продукты питание, в том числе на молоко (+3,8%).