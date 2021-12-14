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Происшествия14 декабря 2021 5:22

Суд оставил под стражей еще трех фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная»

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы на арест еще трех фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте суда.

Адвокаты замдиректора шахты Андрея Молостова и двух инспекторов Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова пытались обжаловать решение Центрального районного суда Кемерова, который заключил фигурантов дела под стражу на два месяца – до конца января 2022 года.

Однако Кемеровский областной суд оставил постановления Центрального районного суда без изменения и не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов.

Напомним, что ранее Кемеровский областной суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов директора шахты Сергея Махракова и начальника участка Сергея Герасименка.