Суд оставил под стражей еще трех фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная»

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы на арест еще трех фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте суда.

Адвокаты замдиректора шахты Андрея Молостова и двух инспекторов Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова пытались обжаловать решение Центрального районного суда Кемерова, который заключил фигурантов дела под стражу на два месяца – до конца января 2022 года.

Однако Кемеровский областной суд оставил постановления Центрального районного суда без изменения и не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов.

Напомним, что ранее Кемеровский областной суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов директора шахты Сергея Махракова и начальника участка Сергея Герасименка.