Суд оставил под стражей фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная», которые пытались обжаловать арест

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Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы на арест директора шахта «Листвяжная» Сергея Махракова и начальника участка Сергея Герасименка. Об этом сообщается на сайте суда.

- По итогам судебных заседаний судом апелляционной инстанции постановления Центрального районного суда г. Кемерово от 27 ноября 2021 года оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых без удовлетворения, - сказано в сообщении.

Напомним, что директору шахты, его заместителю, а также начальнику участка шахты «Листвяжная» предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Кроме того, два инспектора Ростехнадзора обвиняются в халатности. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2022 года. 3 декабря защита обжаловала постановления об аресте.

Напомним, что в результате аварии на «Листвяжной» погиб 51 человек: 46 горняков и пятеро спасателей.