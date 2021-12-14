В Кузбассе установили прожиточный минимум на 2022 год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Кузбасса установили величину прожиточного минимума на 2022 год для всех категорий населения. Соответствующее постановление опубликовали 13 декабря на сайте электронного бюллетеня регионального правительства.

Так, с 1 января 2022 в целом по региону в расчете на душу населения величина прожиточного минимума составит 11 515 рублей. Для трудоспособных граждан - 12 551 рублей, для детей - 11 704 рублей, а для пенсионеров - 9 903 рублей.

Кроме того, в документе отметили, что постановление правительства Кузбасса от 23 августа 2021 года «Об установлении прожиточного минимума на 2022 год» признали утратившим силу.