СК России: никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» не признал вину

Фото: СК России

Никто из пяти фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв, не признал вину. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провел в Беловском районе председатель СК России Александр Бастрыкин.

Во вторник глава СК России прибыл в Кузбасс. Он посетил шахту «Листвяжная», где ему доложили о ходе работ. Руководитель следственной группы рассказал, что тела всех погибших подняты на поверхность и опознаны. В больнице остается один из пострадавших. В рамках расследования уголовного дела проводится 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническую, компьютерно-техническую, бухгалтерскую и другие.

- Глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. Он потребовал восстановить всю цепочку произошедших событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров, тщательно исследовать документацию, изъятую в ходе следственных действий, - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, что в результате взрыва на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат ведомства. По делу проходят пять человек. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям о нарушении требований промышленной безопасности и халатности.