В минпромторге Кузбасса прокомментировали утренний пожар на территории Кемеровохиммаша

Сегодня утром произошел пожар на территории Кемеровохиммаш - филиала АО Алтайвагон, внутризаводская комиссия начала расследование инцидента. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли Кузбасса в Instagram.

ЧП случилось в цехе на улице Терешковой, 45 в 8.30. Возгорание началось в малярной камере вагоносборочного цеха № 3. На место оперативно прибыли пожарные службы. Огонь был потушен в 10.00. Все работники успели покинуть помещение. В результате пожара никто не пострадал.

- В данный момент работу ведет внутризаводская комиссия по расследованию данного случая, - рассказали в ведомстве.