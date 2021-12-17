В компании «СДС-уголь» назначили нового руководителя

Генеральным директором АО ХК «СДС-Уголь» назначен Юрий Дерябин, ранее занимавший должность генерального директора АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь»). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: АО ХК «СДС-Уголь»

Юрий Дерябин с 2012 по 2016 годы возглавлял АО ХК «СДС-Уголь», с 2017 года был директором АО «Черниговец».

Исполнять обязанности технического директора компании будет Владимир Гушинец. Раньше он работал заместителем директора Сибирского института горного дела.

Прежние гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов были задержаны по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжная». Им, а также еще одному фигуранту - главному инженеру шахты «Листвяжная» Анатолию Лобанову - предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к массовой гибели людей. Кроме того, был задержан президент холдинга СДС Михаил Федяев. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия.