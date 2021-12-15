Четверо новых подозреваемых в уголовном деле по аварии на шахте «Листвяжная» отправлены под стражу

Собственник шахты Михаил Федяев заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. Фото: Следком России.

Еще неделю назад казалось невозможным, что в списке подозреваемых по делу об аварии на «Листвяжной», в которой 25 ноября 2021 года погиб 51 человек, появятся фамилии руководителей компании, в состав которой и входит взорвавшаяся шахта. Однако 15 декабря это стало реальностью: в рамках уголовного дела оказались задержаны не только топ-менеджеры компании «СДС-Уголь», но и сам президент холдинга СДС - миллиардер из списка Forbes Михаил Федяев.

Троим из четырех задержанных - генеральному директору АО ХК «СДС-Уголь» Геннадию Алексееву, техническому директору общества Антону Якутову и главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к массовой гибели людей. Каждому из них грозит до семи лет лишения свободы. А Михаилу Федяеву вменяют довольно редкую статью УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. Санкции этой статьи предусматривают до десяти лет заключения.

Тем же вечером в Центральном районном суде Кемерова состоялось избрание меры пресечения для всех четверых. Заседание, которое началось еще вечером, затянулось за полночь. Последний вердикт судья огласил уже в половине первого ночи 16 декабря.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу всех четверых, прокуроры, участвовавшие в судебном заседании, поддержали эту меру пресечения, и суд отправил под арест всю четверку. Вот только Алексеева, Якутова и Лобанова - сроком на один месяц и 11 дней – до 25 января 2022 года, а Михаилу Федяеву придется провести за решеткой СИЗО два месяца – до 14 февраля 2021 года. Если конечно его адвокаты не обжалуют это решение, в чем сомневаться не приходится.

Любопытно, что ни один из четырех подозреваемых, не признал в суде своей вины. А Михаил Федяев, который все заседание просидел со скучающим видом, заметным даже под медицинской маской, заявил, что и вовсе не понимает, в чем его обвиняют. А ведь еще 2 декабря, во время совещания с Владимиром Путиным, где президент потребовал жестко спрашивать за игнорирование требований безопасности, и сам олигарх, и гендиректор компании «СДС Уголь» Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести ответственность за случившееся.

Теперь в деле по аварии девять подозреваемых: ранее были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молостов, начальник участка, где случилась авария Сергей Герасименок, а также два инспектора беловского отдела Ростехнадзора – Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. Все пятеро также арестованы до 25 января 2022 года.

Геннадий Алексеев не согласился с обвинением и не признал вины. Фото: Следком России.

Напомним, авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. По предварительным данным, произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате аварии погиб 51 человек: 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Эта авария стала крупнейшей в Кузбассе за последние 11 лет.

«Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто 25 ноября не вернулся из шахты «Листвяжная».