В Кузбассе отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после ЧП на шахте «Листвяжная»

В Кузбассе отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после аварии на шахте «Листвяжная». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев, оно опубликовано в «Электронном бюллетене правительства Кемеровской области» сегодня, 17 декабря.

- Отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Чрезвычайная ситуация», - сказано в документе.

Напомним, что режим ЧС начал действовать с 29 ноября в связи с трагедией на шахте «Листвяжная». По данным властей, это было сделано, в том числе для того, чтобы родственники погибших и пострадавшие могли получить выплаты из бюджетов всех уровней.