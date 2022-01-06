В Кемерове автобус до Кировского района начал ходить по расписанию буднего дня

Архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

С сегодняшнего дня автобус № 51 «Д.п. 21 Микрорайон - Парк Ангелов» начал ходить по расписанию буднего дня. Об этом сообщили в УЕЗТУ.

В праздничные дни горожане заметили, что общественный транспорт стал ходить намного реже. В частности, жители Кировского района пожаловались, что им приходится ждать маршрутки по 40 минут. В городской администрации пояснили, что срывы некоторых рейсов частных перевозчиков связаны с тем, что на автобусах не установлены тахографы. В мэрии пообещали пустить в Кировский район дополнительный муниципальный транспорт.

- МБУ «УЕЗТУ» информирует, что с 6 января текущего года автобусный маршрут № 51 работает по расписанию буднего дня, - сообщили сегодня в организации.

Напомним, что в период новогодних каникул городской общественный транспорт работает по расписанию воскресного дня.