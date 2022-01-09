В Кузбассе начались внеплановые проверки пансионатов

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Поводом к ним стал пожар 8 января в частном пансионате на территории Кемеровского муниципального округа «Золотой век», где погибли четверо постояльцев.

«Приступили к проверкам учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей на предмет противопожарной безопасности. Особое внимание обращаем на состояние электропроводки, электро- и отопительных приборов. Также смотрим знание обслуживающим персоналом порядка действий при чрезвычайных ситуациях. Обследуем пути эвакуации», - рассказал в своем инстаграме председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Попутно муниципалитеты проверят готовность пунктов временного размещения людей.

Результаты проверок властями региона предполагается обобщить вместе с областным департаментом по ЧС уже в ближайшие дни. При выявлении грубых нарушений материалы будут направляться в правоохранительные органы.

Напомним, что по данным МЧС России возгорание произошло на первом этаже пансионата в СНТ «Печатник». Пожар охватил площадь в 11 квадратных метров. Из пансионата были эвакуированы 48 человек, 16 из них - лежачие пациенты. Четверо погибли.