В Кузбассе задержаны владельцы частного пансионата, где погибли постояльцы

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Кемеровской области – Кузбассу. Задержанные - 32-летний индивидуальный предприниматель, содержавший частный пансионат, а также 42-летняя женщина, исполнявшая обязанности его заместителя без официального трудоустройства,

Сейчас с участием задержанных проводятся следственные действия. Также представителями следственных органов проведен осмотр здания пансионата. С места ЧП были изъяты объекты, подтверждающие место возгорания, а также огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, различная документация. Допрашиваются свидетели.

Напомним, что 8 января в четыре часа местного времени после тушения пожара в частном пансионате были обнаружены тела четырех постояльцев. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности.