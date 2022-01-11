Власти Кемерова анонсировали модернизацию трамваев и троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Кемерова рассказал о запланированных изменениях в городе в новом году. Об этом Илья Середюк сообщил на своей странице в Instagram.

В 2022 году планируют преобразить общественный транспорт в областном центре. Так маршрутные такси заменят новые автобусы. Также изменения коснутся электротранспорта.

Градоначальник отметил, что приступят к разработке схемы модернизации - трамваев, троллейбусов, всей инфраструктуры, рельсов и контактной сети.

Напомним, что до 30 рублей подорожает проезд в городском транспорте Кузбасса с 15 января 2022 года. Тарифы повысятся также на междугородных и пригородных маршрута.