До 30 рублей подорожает проезд в городском транспорте Кузбасса с 15 января 2022 года

При безналичной оплате проезда поездка обойдется дешевле. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемеровской области 15 января 2022 года повышаются тарифы на проезд во всех видах общественного транспорта. Об этом говорится в постановлении Региональной энергетической комиссии Кузбасса, которая заведует всеми региональными тарифами. Постановление об изменении стоимости тарифов на перевозки пассажиров и багажа, было подписано в последний рабочий день 2021 года и опубликовано тогда же - 30 декабря.

Повышение стоимости проезда в городском транспорте будет нешуточным — сразу на 50 процентов — до 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе. Но, согласно документу, такую сумму придется выложить только при оплате наличными деньгами, если расчет будет производиться безналичным расчетом - то одна поездка обойдется в 25 рублей.

Установлены и свои тарифы для школьников, студентов и пенсионеров. Так школьники и студенты при оплате проезда транспортной картой будут платить 14 рублей, "налом" — 18 рублей, пенсионеры — 12 и 15 рублей, соответственно.

Постановление РЭК Кузбасса о повышении стоимсти проезда было опубликовано 30 декабря 2021 года. Фото: скриншот документа. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Изменения цены билета в зависимости от формы оплаты коснется и пригородных рейсов, проезд на которых тоже подорожает. В автобусах жесткого типа придется заплатить 156,9 копеек за каждый километр при безналичном способе оплаты, и 179,28 копеек - при оплате «живыми» деньгами.

В мягких автобусах один пассажиро-километр будет стоить уже 192,5 копеек при оплате картой и 219,96 копеек при наличном способе оплаты.

Исключение составят автобусы, которые ходят по маршрутам № 108 «Гурьевск — Салаир», № 106/3 «Чугунаш - СТК Шерегеш - гора Зеленая», № 100 «г.Прокопьевск (ООО «Электропром») - г. Киселевск (Обувная фабрика)», № 115 «Киселевск — Прокопьевск» и № 116 «Киселевск — Прокопьевск». Для них установлены свои тарифы. За одну поездку между Гурьевском и Салаиром пассажиры выложат от 35 до 40 рублей, в зависимости от вида оплаты, а проезд из Прокопьевска в Киселевск и обратно будет стоить как одна поездка в городском транспорте — 25 либо 30 рублей. Туристам «Шерегеш-экспресса» одна поездка до горы Зеленая обойдется уже в сто рублей.

Проезд на междугородных автобусах, как и провоз багажа, с 15 января тоже подорожает. Там расчет ведется в зависимости от расстояния, которое едет пассажир. Так если от начального пункта посадки в автобус до остановки - до 50 км, то стоимость проезда составит 217,58 копеек/пассажиро-километр,

Тариф при расстоянии свыше 50 до 250 километров составит 208,12 копеек за каждый пассажиро-километр, а стоимость поездки свыше 250 километров будет рассчитываться уже по тарифу 198,66 копеек/пассажиро-километр.

Добавим, что последний раз стоимость проезда в Кузбассе повышалась три года назад - 20 декабря 2018 года. После чего транспортники уже не раз говорили о необходимости его повышения, но каждый раз все оставалось по-прежнему. Любопытно, что подорожание проезда в Кемерове совпало с модернизацией транспорта, в ходе которой в городе останутся только муниципальные автобусы, а 16 популярных маршрутов уберут, из-за чего жителям как минимум двух районов — Радуги и Южного придется ездить с пересадками. Горожане уже возмущались тем, что из-за нововведения им придется платить в два раза больше, а повышение стоимости проезда ударит по их карману еще больнее. Остается надеяться, что вместе с модернизацией кемеровские власти введут такой же беспересадочный тариф как в Новокузнецке, когда поездка на втором автобусе становится бесплатной, если пересадка произошла в течение часа после оплаты проезда.