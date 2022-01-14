«Ездить будет удобно»: власти Кемерова прокомментировали просьбы горожан оставить маршрутку № 10

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Несмотря на планируемую с апреля отмену маршрута № 10т, ездить из Рудничного района на Южный будет удобно. Об этом заявили власти Кемерова.

Пресс-служба города распространила видеообращение начальника управления транспорта и связи администрации Кемерова Алексея Ермолаева. В ролике он сообщает, что маршрут № 10т на 80% дублируется на разных участках другими маршрутками, однако пожелания горожан будут учтены.

- Мы принимаем во внимание все пожелания кемеровчан, анализируем. И постараемся сделать так, чтобы поездки общественным транспортом были комфортными, - сказан он.

Напомним, что маршрут № 10т, связывающий Рудничный и Южный районы, планируется отменить в рамках модернизации транспортной системы. Эта новость вызывала волну негодования среди горожан, так как после закрытия данного маршрута людям придется ездить с пересадками либо на автобусе № 32. Этот автобус также соединяет два района, однако пути следования его и маршрутки № 10т значительно отличаются.