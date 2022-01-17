Кузбасские власти объяснили рост числа заболевших коронавирусом

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Рост числа заболевших коронавирусом в Кузбассе связан с увеличением объемов тестирования медорганизациями. Об этом сообщается в Instagram губернатора Сергея Цивилева по итогам аппаратного совещания.

В последние дни в Кузбассе снова стали расти суточные показатели по заболеваемости COVID-19. За последние сутки в регионе было выявлено 274 случая заражения коронавирусом - на 26 больше, чем днем ранее.

- Сейчас в Кузбассе фиксируется увеличение заболеваемости коронавирусом. Это связано с увеличением объемов тестирования медорганизациями, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что количество вызовов скорой помощи и госпитализаций в стационары осталось на прежнем уровне.