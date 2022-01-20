Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-18°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 7:25

Власти Кемерова анонсировали открытие нового ТЦ возле парка Ангелов

Здание введено в эксплуатацию
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Власти Кемерова анонсировали открытие нового ТЦ возле парка Ангелов. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Власти Кемерова анонсировали открытие нового ТЦ возле парка Ангелов. Фото: instagram/ilyaseredyuk.

Мэрия Кемерова сообщила подробности открытия нового торгового центра около парка Ангелов. Горадминистрация сообщила, что здание по проспекту Ленина, 33А введено в эксплуатацию.

Власти уточнили, что в настоящее время ведется отделка помещения. Ориентировочные сроки - второй квартал текущего года.

Напомним, что в феврале 2021 года все строительные работы в новом торговом центре были уже завершены, но у надзорных органов имелись некоторые замечания.