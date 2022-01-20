В Кузбассе появился новый муниципальный округ. Фото: kemerovo.ru.

Накануне депутаты кузбасского парламента на собрании приняли закон о преобразовании Новокузнецкого района в Новокузнецкий муниципальный округ.

- Закон наделяет преобразованное муниципальное образование статусом Новокузнецкого муниципального округа, определяет его границы, состав органов самоуправления и порядок их формирования, - отметили в парламенте.

Отметим, что в регионе уже 16 из 18 районов преобразованы в муниципальные округа. Кроме того, создание округа с единым центром управления поможет объединить финансовые, кадровые, управленческие ресурсы, а также повысить эффективность работы властей.

Напомним, что в 2020 году депутаты приняли решение об изменении названия и статуса Кемеровского района.