В Кузбассе рецидивист украл украшения у возлюбленной

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

25-летняя жительница Новокузнецка обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что лишилась золотых сережек и креста.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый бывший сожитель потерпевшей. Похищенные украшения он сдал в ломбард, получив за них девять тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Решения суда он будет дожидаться в СИЗО.