В Кузбассе женщина погибла из-за неисправной электроплиты

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В сентябре 2021 года семья кемеровчанка пригласила для ремонтных работ по рекомендации знакомых 27-летнего мужчину, который якобы разбирался в электричестве. После осмотра кухни тот сообщил хозяевам, что необходимо заменить устаревшую электропроводку. А чтобы жильцы могли пользоваться электрической плитой, он установил в блоке распределения электричества временную перемычку. В результате хозяйка квартиры во время мытья посуды была насмерть поражена электрическим током.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, экспертиза показала, что на корпусе электроплиты имеется напряжение. В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина, производивший ремонт, специальных познаний в области электрики не имел. Устанавливая перемычку, он неправильно соединил жилы электрического кабеля. Изначально обвиняемый со следствием не сотрудничал, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Однако после ознакомления с заключением эксперта он вину признал. По ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) приговором суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.