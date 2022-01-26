В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали подробности о первой заболевшей «омикроном»

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Кузбасса Надежда Кутькина рассказала на заседание областного оперштаба по охране здоровья населения про первый выявленный случай «омикрона» в регионе. Видео с заседания опубликовано в Instagram губернатора Сергея Цивилева.

По словам представителя Роспотребнадзора, материалы для определения штаммов коронавируса отправляют в научные лаборатории. Из Кузбасса для проверки было транспортировано около 700 проб. До октября 2021 года в регионе фиксировались штаммы «альфа», «бета», «дельта», после этой даты - исключительно «дельта». В этом году в лаборатории были отправлены 24 пробы, в 23 случаях заболевание оказалось обусловлено штаммом «дельта» и в одном - «омикроном».

Надежда Кутькина рассказала, что первая заболевшая «омикроном» в Кузбассе - это 23-летняя не вакцинированная девушка. Она находилась на амбулаторном лечении. Болезнь у нее протекала в виде ОРЗ.

- За пределы Кузбасса она не выезжала, - отметила представитель Роспотребнадзора.

Напомним, что в связи с ростом числа заболевших в Кузбассе, поликлиники переведены на усиленный режим работы.