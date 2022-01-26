Минздрав Кузбасса ответил на вопрос о переводе всех школ на дистанционку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе нет требований перевести все школы на дистанционное обучение, либо сохранять очное обучение, независимо от того, сколько детей болеет. Об этом сообщила 26 января и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина в ходе прямого эфира.

Минздрав Кузбасса отметил, что решение о переводе на дистанционку класса либо школы принимается исходя не из 20% болеющих детей, а 20% отсутствующих.

- Поэтому хочется обратиться к родителям, чтобы они контролировали причины отсутствия детей в классах, - добавила Елена Зеленина.

В Роспотребнадзоре по Кемеровской области уточнили, что переход образовательных учреждений на дистанционное обучение - не личная инициатива школ. Данные переход определяют нормативные документы.

Напомним, что в Кузбассе шесть школ перешли на дистанционное обучение. Также еще в 166 образовательных учреждениях на «удаленку» перевели отдельные классы.