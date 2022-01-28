В Минздраве Кузбасса объяснили, почему роддома перепрофилируют в ковидарии

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве объяснили жителям Кузбасса, почему в ковидарии перепрофилируют именно роддома. Официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

На этой неделе появилась информации о том, что сразу несколько акушерских отделений и роддомов были закрыты и переданы для лечения пациентов с COVID-19. Жители Новокузнецка даже составили петицию с просьбой оставить для рожениц акушерское отделение № 3 ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова».

В Минздраве пояснили, что перепрофилирование роддомов и акушерских отделений в ковидарии - вынужденная временная мера.

- Именно родильные дома имеют необходимую инфраструктуру, отвечающую требованиям Минздрава России к ковидариям: отдельно стоящие здания, 70% коек обеспечены кислородом, есть реанимационные отделения, планировки помещений позволяют выделить «красные» и «зеленые» зоны, - говорится в комментарии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что акушерское отделение № 3, по поводу которого была составлена петиция, готовится как резервная база в связи с распространением штамма «омикрон». Роддом будет задействован только при условии занятости всех остальных ковидариев (более пяти тысяч коек). На время приостановки работы акушерских отделений используется маршрутизация, которая отработана в течение многих лет (ежегодно стационары закрывают на «мойки»).

Как только уровень заболеваемости снизиться, акушерские стационары будут возвращены к основной деятельности.