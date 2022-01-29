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Общество29 января 2022 3:57

В кузбасском городе от коронавируса привили первую школьницу

Источник:kp.ru
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Фото: страница Александра Рыбалко ВКонтакте

Фото: страница Александра Рыбалко ВКонтакте

О начале вакцинации против коронавируса подростков сообщил глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.

- Первый компонент вакцины «Спутник М» получила анжерская школьница. Привиться как можно раньше девочке порекомендовала областной эндокринолог. Перед вакцинацией ребенка тщательно осмотрели медики. После укола школьницу оставили ещё на 30 минут в поликлинике для наблюдения, - рассказал глава на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Также Александр Рыбалко уточнил, что прививку подростки Анжеро-Судженска в возрасте от 12 до 17 лет могут получить в Центральной детской поликлинике.

По его информации, сейчас в городе имеется 60 доз «Спутника-М».

Напомним, что на этой неделе в Кузбасс поступило почти две тысячи доз вакцины от коронавируса для подростков.