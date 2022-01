Форвард из Кузбасса впервые сыграл в США перед родителями

Фото: твиттер «Миннесоты Уайлд»

The Kaprizovs are in the house! - Капризовы в здании! - так отреагировали на событие в местных социальных сетях.

В Нью-Йорке в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу сумели вырвать гости со счётом 3:2. Российский нападающий Кирилл Капризов отдал результативную передачу, чем помог выиграть своей команде.

Впервые воочию увидеть игру сына на заокеанском льду смогли родители 24-летнего Капризова Олег и Наталья. Они остались довольны увиденным.

Напомним, что воспитанник новокузнецкой хоккейной школы выступает в НХЛ с 2020 года. За это время он сыграл 92 матча, в которых набрал 101 (44+57) очко.