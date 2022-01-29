Пропавшая 15-летняя жительница Кузбасса объявилась в Челябинске

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Она сама вышла на связь с родственниками.

Информацию о том, что Хуснидабону Ахмаджанова в пятницу, 28 января, вышла из дома и пропала, распространили в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда. Кроме того, мать девушки обратилась с заявлением в полицию.

В связи с этим в Кузбассе были организовали поисковые мероприятия. На розыск несовершеннолетней, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, также к поискам пропавшей были привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН, волонтеры поисково-спасательного отряда.

Сегодня Хуснидабону сама вышла на связь с матерью, сообщив, что отправилась в Москву. Родительнице удалось убедить ее остановиться в Челябинске - ближайшем городе на пути следования, где у семьи есть родственники.

Сейчас с подростком работают сотрудники полиции. По полученной из уральского города информации, жизни и здоровью молодой кемеровчанки ничего не угрожает.