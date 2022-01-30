В Кузбассе подорожали помидоры и подешевела колбаса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Кемеровостата зафиксировали, как изменились цены на продовольственные товары в Кузбассе с 14 по 21 января.

За минувшую неделю большего всего повысились цены на помидоры (3,8%), а также на огурцы (3,4%), на детское мясное питание и сливочное масло (2,1%).

Кроме того, снизились цены на вареную колбасу (4,1 %), на картофель (3,6%), на детское овощное питание (2,9) и на ржано-пшеничный хлеб (2,7%).

Напомним, что в Кузбассе зафиксировали отрасли с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в регионе.