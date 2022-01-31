«Проблема в нехватке специалистов»: глава Новокузнецка рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Фото: инстаграм Сергей Кузнецов

За сутки число обращений в поликлиники Новокузнецка увеличилось больше чем в два раза. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

В Новокузнецке как во всем регионе наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. По словам мэра, на данный момент 40 школ перешли на дистанционное обучение. Поликлиники начали работать в усиленном режиме: временно приостановлено оказание плановой помощи, врачи ряда стоматологий, психоневрологического диспансера переведены на работу в «красные зоны», прием пациентов ведется до 20:00. На максимальную мощность также перешли лаборатории ПЦР.

- Проблема заключается и в нехватке специалистов... Несмотря на 90% вакцинацию медицинского персонала, люди болеют, но в легкой форме. Тем не менее, выбытие персонала по состоянию здоровья, создает определенные проблемы, - сообщил Сергей Кузнецов.

По его словам, с сегодняшнего дня поликлиники города будут дополнительно усилены врачами ГИДУВа и студентами-медиками.

Напомним, что за последние сутки в Кузбассе был зарегистрирован 821 случай заражения коронавирусной инфекцией – это максимум с начала пандемии.