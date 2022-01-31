В Минприроды Кузбасса объяснили ситуацию с плохим качеством воздуха в Новокузнецке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новокузнецке жители жалуются на плохое качество воздуха в городе. Горожане в соцсети рассказали, что из-за вредных веществ детям и взрослым тяжело дышать. У новокузнечан возникают приступы тошноты и головной боли.

- Понимаю, что это все зависит от метеоусловий в городе. Попросите заводы, чтобы они не нарушали режим черного неба. Мы нормальным воздухом вообще не дышали в январе, - отметила одна из жительниц.

В министерстве природных ресурсов и экологии ответили, что в настоящее время загазованность воздуха в южной столице Кузбасса связана с наступившими неблагоприятными метеорологическими условиями, которые характерны для региона из-за его расположения в Кузнецкой котловине и климатическими условиями.

- В эти дни на территории города выбросы промышленных предприятий, автотранспорта и печного отопления частного сектора концентрировались в воздухе, образуя смог,- отметили в Минприроды Кузбасса.

Также добавили, что промышленные предприятия для снижения нагрузки на атмосферный воздух в зависимости от объявленной степени опасности снижают выбросы загрязняющих веществ. За нарушение требований предприятия несут административную и уголовную ответственность.

Напомним, что в Кузбассе режим «черного неба» продлили до 31 января. На этот период предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу. Отметим, что режим НМУ был введен в регионе 19 января и с тех пор продлялся несколько раз.