В Кемерове полиция разыскивает вандалов, повредивших фонари на бульваре Строителей

Регион-42 Кемерово / ВКонтакте

В Кемерове сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента с вандалами, которые повредили имущество на бульваре Строителей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Сегодня сообщение о сломанных уличных фонарях поступило в отдел полиции «Ленинский». Кроме того, в ходе мониторинга СМИ и соцсетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой молодой мужчина срывает плафоны с опор освещения.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают сумму ущерба, а также личность вандала.

Они просят горожан, которые стали очевидцами произошедшего или знают что-либо о причастных к инциденту молодых людях, сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам «02» («102» - с мобильного).