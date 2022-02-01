Мэрия Кемерова оценила ущерб от действий вандалов на бульваре Строителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэрия Кемерова обратилась в правоохранительные органы после того, как вандалы повредили 16 светильников и мусорный контейнер на бульваре Строителей. Горадминистрации оценила нанесенный ущерб в 124 420 рублей.

К ремонту поврежденных элементов благоустройства специалисты приступят после проведения следственных действий.

Напомним, что в ходе мониторинга СМИ и соцсетей полицейские обнаружили видеозапись, на которой молодой мужчина срывает плафоны с опор освещения.