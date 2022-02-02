В Кузбассе назначили министра культуры и национальной политики

Фото: пресс-служба АПК

Министром культуры и национальной политики Кузбасса назначена Анна Юдина. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Анна Юдина в 1992 году окончила КемГУ, в 2014 году - Кемеровский государственный университет культуры и искусств по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность», магистерскую программу «Менеджмент социально-культурной деятельности» с присвоением квалификации магистра.

Работала директором в кемеровском Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, деканом факультета социально-культурных технологий Кемеровского государственного института культуры, начальником управления культуры, спорта и молодежной политики городской администрации. В последнее время Анна Юдина занимала пост директора Музея изобразительных искусств Кузбасса.

Имеет степень доктора педагогических наук, звание профессора.

Напомним, что бывший министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса покинула пост по собственному желанию 18 января года.