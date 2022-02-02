В Кемерове полицейские установили вандалов, повредивших фонари на бульваре Строителей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове полицейские установили жителей, которые повредили фонари в линейном парке на бульваре Строителей. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию поступило сообщение о повреждении плафонов уличных фонарей.

В ведомстве отметили, что накануне вандалы явились в отдел полиции. Ими оказались два молодых человека в возрасте 21 года и 22 лет. Они отметили, что устроить дебош в сквере и вести видеотрансляцию решили спонтанно после того как изрядно выпили алкоголь. Кемеровчане извинились и пообещали возместить ущерб. В настоящее время по данному факту продолжается проверка.

Напомним, что мэрия Кемерова обратилась в правоохранительные органы после того, как вандалы повредили 16 светильников и мусорный контейнер на бульваре Строителей. Горадминистрации оценила нанесенный ущерб в 124 420 рублей.