Обидчивый житель Кузбасса поджег машину бывшей тещи

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Так он решил выместить обиду на экс-супругу.

Инцидент случился в октябре 2021 года на улице Транспортной в Новокузнецке. 41-летняя жительница города вечером вышла из торгового центра и обнаружила, что автомобиль «Хендэ Авант», которым она пользовалась по разрешению матери, имеет следы поджога - на лобовом стекле и капоте иномарки были следы жидкости с едким запахом. Очевидец сообщил ей, что некий мужчина облил машину какой-то жидкостью, после чего поджег бумагу и бросил ее на капот. Машина задымилась, однако водитель проезжающего автомобиля, заметив происходящее, остановился, спугнул злоумышленника, а затем потушил пламя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области,

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Им оказался бывший муж заявительницы. По его версии, он после развода неоднократно, но безуспешно пытался помириться с несостоявшейся супругой. В один не прекрасный день та рассказала ему, что у нее появился другой. И он захотел отомстить.

Теперь обидчивому бывшему супругу грозит до пяти лет лишения свободы.