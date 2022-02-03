Прокурор кузбасского города вновь займется охраной природы

Фото: Прокуратура Кемеровской области

На должность Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора приказом генерального прокурора России от 1 февраля 2022 года вновь назначен старший советник юстиции Дмитрий Викторович Григорьев.

Последние три с небольшим года, с декабря 2018 года, он был прокурором города Междуреченска. Причем на данный пост Григорьев перешел как раз с должности Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора, которую занял в ноябре 2010 года - правда, тогда он был младшим советником юстиции.

Общий стаж службы в органах прокуратуры составляет у него 19 лет. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, с апреля 2002 года Григорьев также проходил службу в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Куйбышевского района г. Новокузнецка, помощника прокурора и старшего помощника прокурора Куйбышевского района г. Новокузнецка, заместителя прокурора Кузнецкого района г. Новокузнецка. За примерное исполнение своих служебных обязанностей Дмитрий Викторович неоднократно поощрялся прокурором Кемеровской области и Генеральным прокурором Российской Федерации.

Новокузнецкая природоохранная прокуратура образована приказом Генерального прокурора СССР 14.09.1990 г. на правах районной прокуратуры. Сейчас она осуществляет надзор за исполнением требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования на территории юга Кемеровской области - Кузбасса в границах административных территорий Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов, Прокопьевского муниципального округа, городов Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Мыски, Осинники, Калтан и Киселевск.