Жительница Кузбасса дважды стала жертвой интернета

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сначала она пыталась заработать, а затем - вернуть пропавшие деньги.

28-летняя новокузнечанка перевела мошенникам 280 тысяч рублей.

Сначала в социальной сети она познакомилась с пользователем под ником Шанс, который пообещал хорошую прибыль за покупку криптовалюты. При этом он сообщил, что проживает в Сингапуре. Новокузнечанка поверила обещаниям и перевела на указанный счет 250 тысяч рублей. Своих денег, как и прибыли, она больше не увидела. Но, вместо того, чтобы сразу обратиться в полицию, несостоявшаяся инвестор начала искать в интернете сайты, на которых обещали возврат похищенных средств. И даже оставила заявку на одном из них. Вскоре новокузнечанке позвонил гражданин, который взялся помочь за 30 тысяч рублей. Женщина поверила и требуемую сумму перевела на электронный кошелек незнакомца. И вновь была обманута.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить мошенников. Им грозит наказание до шести лет лишения свободы.