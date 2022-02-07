Суд вынес новое решение о строительстве аквапарка в Кемерове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кемерова вновь поинтересовались, когда в городе построят аквапарк. Об этом кемеровчане пишут в соцсетях губернатора Кузбасса.

В горадминистрации рассказали, что Арбитражный суд Кузбасса рассмотрел новое заявление застройщика в конце января и отказал в разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

Также в мэрии добавили, что решение суда пока не вступило в законную силу. Застройщик может обратиться в горадминистрацию за разрешением на строительство с пакетом документов, которые специалисты рассмотрят на предмет соответствия требованиям градостроительного законодательства.

Напомним, что мэрия Кемерова назвала место для строительства аквапарка.