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Общество7 февраля 2022 7:45

Суд вынес новое решение о строительстве аквапарка в Кемерове

Судьбой спортивно-оздоровительного комплекса вновь поинтересовались жители
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Суд вынес новое решение о строительстве аквапарка в Кемерове.

Суд вынес новое решение о строительстве аквапарка в Кемерове.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кемерова вновь поинтересовались, когда в городе построят аквапарк. Об этом кемеровчане пишут в соцсетях губернатора Кузбасса.

В горадминистрации рассказали, что Арбитражный суд Кузбасса рассмотрел новое заявление застройщика в конце января и отказал в разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

Также в мэрии добавили, что решение суда пока не вступило в законную силу. Застройщик может обратиться в горадминистрацию за разрешением на строительство с пакетом документов, которые специалисты рассмотрят на предмет соответствия требованиям градостроительного законодательства.

Напомним, что мэрия Кемерова назвала место для строительства аквапарка.

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