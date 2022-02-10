В Кемерове возбудили уголовное дело на вандалов, повредивших фонари на бульваре Строителей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Как сообщалось ранее, в Кемерове полицейские установили жителей, которые повредили фонари в линейном парке на бульваре Строителей. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию поступило сообщение о повреждении плафонов уличных фонарей. Также в ходе мониторинга СМИ полицейские выявили видеозапись, запечатлевшую, как неизвестные срывают плафоны с опор освещения.

В ведомстве отметили, что вандалы сами явились в отдел полиции. Ими оказались два молодых человека в возрасте 21 года и 22 лет. Они рассказали, что устроить дебош в сквере и вести видеотрансляцию решили спонтанно после того, как изрядно выпили алкоголь. Кемеровчане извинились и пообещали возместить ущерб.

По результатам проверки сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителей областного центра по статье «Вандализм». Им грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что мэрия Кемерова обратилась в правоохранительные органы после того, как вандалы повредили 16 светильников и мусорный контейнер на бульваре Строителей. Горадминистрации оценила нанесенный ущерб в 124 420 рублей.