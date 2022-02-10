В кемеровском поселке Улус спроектируют водопровод спустя 17 лет ожидания

Фото: Администрация города Кемерово.

Для кемеровского поселка Улус спроектируют водопровод. В горадминистрации рассказали, что объявлен электронный аукцион на определение подрядной организации, которая выполнит строительство водозабора и системы водоснабжения поселка Улус.

Стартовая цена обозначенных работ - 24 700 000 рублей. Тендер опубликован на платформе госзакупок 9 февраля, подрядчика определят 21 февраля. Срок окончания и сдачи работ - 1 марта 2024 года. По предварительным данным, питьевую воду получат 260 домов. Отметим, что в поселке Улус никогда не было централизованного водоснабжения.

Напомним, что в мае 2021 года мэр Илья Середюк встретился с жителями поселка. Они приняли несколько важных решений. Прежде всего, обсудили централизованное водоснабжение. Специалисты «КемВод» определили наиболее эффективный вариант, который позволит обеспечить необходимое количество и качество воды.