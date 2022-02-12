Житель Кузбасса осужден за бросок рации в полицейского

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

Беспокойное поведение 35-летнего жителя областного центра заинтересовало полицейских, патрулировавших улицу. Стражи порядка попросили гражданина предъявить документы, однако тот отказался, выхватил у одного из сотрудников полиции из нагрудного кармана форменной крутки рацию и бросил устройство в него. После этого мужчина был задержан, против него возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Суд с доводами следствия согласился. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу, приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года.