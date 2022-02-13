Следователи заинтересовались отравлением детей в кемеровском бассейне

В Кемерове по факту отравления детей парами хлора в бассейне проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Предварительно установлено, что пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет вместе с родителями находились в сауне с бассейном. Дома, после мероприятия, ребятишки почувствовали себя плохо, им вызвали скорую. Детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора.

- В настоящее время состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты произвели замеры воздуха, взяли образцы воды из бассейна, также проверяют систему вентиляции и очистки воды.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.