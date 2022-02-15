В Кузбассе пенсионерка отдала 1,5 миллиона за снятие порчи

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Аферу организовала рецидивистка, приехавшая из Алтайского края.

К 79-летней жительнице Кемерова на улице подошла незнакомка и попросила воды. Пенсионерка пригласила ее в свою квартиру. Там гостья заявила, что на хозяйку наложена порча, но она может снять ее с помощью ритуала. И попросила дать мед. Злоумышленница незаметно для пенсионерки бросила в него скрученные силиконовые резинки и убедила свою жертву, что это черви – признак сглаза, а для исцеления необходимо очистить все имеющиеся в доме деньги. Напуганная кемеровчанка передала целительнице конверт, в котором находились денежные средства в различной валюте, а затем снова ушла за стаканом воды. По завершению «обряда» злоумышленница забросила конверт на шкаф и приказала не заглядывать в него три дня, после чего ушла. Проверив конверт, денег там хозяйка уже не обнаружила.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, которой оказалась ранее судимая за мошенничества 54-летняя жительница Алтайского края. Она, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, была задержана по месту жительства. Большую часть похищенных денег полицейские изъяли и вернули законной владелице.

Центральный районный суд города Кемерово по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» назначил преступнице наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.