Житель Кузбасса получил смертельные травмы от грузового поезда

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

42-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути по пешеходному настилу, проигнорировав приближающийся состав.

ЧП случилось сегодня на перегоне станций Черкасов Камень - Красный Камень в Киселевске. Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в больницу города Прокопьевска, однако в связи с полученными травмами пострадавший скончался.

По информации Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, с начала нынешнего года в Киселевске это уже третий случай со сбитыми людьми на железнодорожных путях. В январе были травмированы 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и 17-летний меломан, который слушал музыку через наушники, переходя железнодорожные пути, при этом не обращая внимание на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию - он тоже получил в итоге травмы, не совместимые с жизнью.