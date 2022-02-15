В Кузбассе судят двух женщин, обманувших сирот

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

За два месяца сумма ущерба составила более 630 тысяч рублей.

В январе 2018 года 60-летняя жительница Тяжинского района договорилась с 38-летней специалистом органа опеки и попечительства, что та поможет ей снять денежные средства со счетов опекаемых детей. Специалист изготовила разрешения органа опеки и попечительства на снятие денег со счетов. А опекунша ввела в заблуждение двух детей и получила разрешающие подписи от них. При этом денежные средства женщина потратила не на сирот, а на ремонт в доме и различные бытовые нужды. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу, материалы переданы в следственные органы. Как уточнили в СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу, женщины вину не признали и со следствием не сотрудничали. В счет возмещения ущерба на имущество 60-летней обвиняемой наложен арест. Сейчас их дело рассматривается в суде. Обе обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

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